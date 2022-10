Agência Brasil Cabine de votação

Na manhã deste domingo (30), Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ), informou que, até às 11h30, aproximadamente 1.883 urnas eletrônicas teriam sido substituídas em todo país . O boletim informativo é o segundo de ocorrências divulgado neste segundo turno .

Das 472.075 urnas eletrônicas no Brasil, o número, até o momento, corresponde a cerca de 0,35% do total. Ainda conforme o boletim, não há até o momento nenhum local em que esteja ocorrendo votação manual.

Em todo país, são mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar. De acordo com o TSE, além dos equipamentos em uso, 64.918 estão de contingência caso precisem ser utilizadas.

Este ano é a primeira vez que a disputa ocorre das 8h às 17h - horário de Brasília (DF) - em todas as seções eleitorais do Brasil.

