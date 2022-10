Reprodução: Commons - 10/05/2022 Governador Marcos Rocha - Rondônia

O governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) foi reeleito neste domingo (30) para mais quatro anos de mandato à frente do governo de Rondônia. Com 96% das urnas apuradas, Rocha tem 52,66% dos votos (445.372).

O atual chefe do Palácio Rio Madeira desbancou o senador Marcos Rogério (PL). Rogério obteve 400.411, o que representa 47,34% dos votos.

Rocha liderou todas as pesquisas de intenção de voto e esteve à frente no primeiro turno das eleições. Enquanto Marcos Rogério teve 37,05%, o governador terminou a primeira parte do pleito com 38,88%.

Marcos Rocha vai para seu segundo mandato como governador do estado. Em 2018, ele foi eleito na seara bolsonarista que avançou pelo estado, mas não obteve um apoio oficial de Jair Bolsonaro (PL) no pleito deste ano.

Entre suas principais promessas está a criação de delegacia da Mulher com funcionamento 24 horas e reforçar a segurança pública no estado. O político ainda pretende concluir a construção do Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia e do Hospital Regional de Guajará-Mirim.

Rocha promete investir em reforma das escolas e expandir os Centros de Formação e Recursos em Ji-Paraná e Vilhena. O governador ainda pretende aumentar o investimento no programa Prato Fácil, que tem objetivo de reduzir os índices de fome no estado.