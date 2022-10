Billy Boss/Câmara - 09.12.21 O deputado Fábio Mitidieri (PSD) durante audiência pública na Câmara

A coligação Novo Tempo Pra Sergipe, representada pelo deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), foi condenada pela Justiça Eleitoral a ter o último programa eleitoral reduzido. O candidato, que disputa o governo de Sergipe contra o senador Rogério Carvalho (PT), terá um minuto a menos de exibição nesta sexta-feira (28), último dia de campanha na TV.

Na sentença, o juiz auxiliar Leonardo Souza Santana Almeida diz que "resta evidente propaganda eleitoral que emprega meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais, com a utilização de montagem, na qual se tenta associar a imagem do candidato Rogério Carvalho Santos ao corte de 96% das verbas para educação infantil, previsto na de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, apresentada em 31 de agosto pelo Governo Federal".

O texto diz ainda que campanha de Mitidieri "degrada" a imagem do senador, sem a preocupação de veicular "informações verídicas ou emitir crítica razoável sobre seus atos".

Por causa disso, o programa da coligação irá sofrer o corte do último minuto. No horário, a emissora geradora do programa eleitoral deverá colocar uma "tarja com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração à lei eleitoral".