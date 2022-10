Brasmarket

Levantamento realizado pela Brasmarket Inteligência em Pesquisa divulgado na quinta-feira (20) mostra o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), com 52,7% dos votos válidos, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47,3%. Votos brancos e nulos somam 5,1%. Os que não souberam responder e os que não pretendem votar somam 4,3%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Vale lembrar que a Brasmarket indicou a vitória de Bolsonaro no primeiro turno — o último levantamento do instituto apontou o atual chefe do Executivo com 45,4% e Lula com 30,9%.