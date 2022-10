Agência Brasil Onyx Lorenzoni, candidato ao governo do Rio Grande do Sul

Um trecho do debate realizado na manhã desta terça-feira (25) entre os candidatos que estão no segundo turno das eleições para o cargo de governador do Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais.

Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) participaram do evento e, no momento em que o tucano questiona o adversário sobre as suas propostas relacionadas ao regime fiscal no estado, o candidato apioado por Bolsonaro (PL) se esquiva.

O político bolsonarista se recusou em diversas vezes, durante cerca de um minuto, a responder o questionamento feito por Leite. Lorenzoni opta por atacar o projeto do ex-governador gaúcho.

"Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato?", pergunta Eduardo, e Onyx responde "completamente diferente da sua escolha, o senhor fez uma má escolha".

🇧🇷 Onyx Lorenzoni (PL) se recusa a apresentar propostas durante debate no Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/WfZH46a59X — Eixo Político (@eixopolitico) October 25, 2022





O candidato do PSDB insistiu na pergunta e pediu para que o seu adversário apresentasse a sua alternativa. "O senhor fez uma má escolha, explique a sua", rebate o candidato do PL.

As insistências de Leite e recusas de Lorenzoni se estendem até que o bolsonarista afirma que as suas propostas para o recorte apresentado são melhores e mais responsáveis "para o futuro do Rio Grande do Sul".





O ex-governador, então, acata de forma irônica a afirmação do adversário, e pede novamente para que Onyx diga qual é a sua alternativa para o regime fiscal gaúcho.

"Completamente diferente, porque vou servir às pessoas e não me servir do Rio Grande", finaliza Onyx Lorenzoni , candidato que almeja o governo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.