Reprodução/TV Globo - 02.10.2022 Lula e Bolsonaro concorrem no 2º turno

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta quinta-feira (6). Candidatos fazem campanha na disputa para o segundo turno , que ocorre no último domingo do mês, dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): agenda não divulgada.

Lula (PT): às 10h, participa de caminhada em São Bernardo do Campo (SP). Às 15h haverá atendimento à imprensa, na capital paulista.

