Reprodução/Instagram Rogério Carvalho destacou predominância petista na votação presidencial no Nordeste

Rogério Carvalho (PT), que disputa o governo de Sergipe com Fabio Mitidieri (PSD) , destacou a predominância petista na eleição presidencial no Nordeste. Segundo ele, a região teve papel decisivo para que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse para o segundo turno na liderança.

Em publicação nas redes sociais, o senador enalteceu a região. "O Nordeste não decepciona nunca! Orgulho de ser nordestino, orgulho do povo livre, resistente e antifascista", disse.

O ex-presidente venceu Jair Bolsonaro (PL) nos nove estados do Nordeste . "Lula vai voltar e, com fé em Deus, teremos um governo alinhado com ele. É Lula no Brasil e Rogério em Sergipe", completou.

No segundo turno da disputa pelo governo do estado, Rogério Carvalho teve 44,70% dos votos válidos.