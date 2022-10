Janaína Santos/Divulgação Cláudio Geriatra (DC) declarou apoio à campanha de Rogério Carvalho (PT)

O médico Cláudio Geriatra, que foi candidato ao Governo de Sergipe pelo Democracia Cristã (DC), declarou apoio a Rogério Carvalho (PT) no segundo turno. Segundo ele, a decisão se baseou no fato de o senador ter um plano com foco no desenvolvimento do Estado.

"Rogério tem um programa de governo que mostra uma visão de progresso, geração de emprego e renda. É uma proposta detalhada, com várias ações importantes para Sergipe", explicou o médico, quinto colocado na disputa estadual.

Outro motivo alegado pelo político é que Rogério "tem experiência em gestão de saúde". "Ele é da área e tem propostas que contemplam o crescimento e a melhor assistência em saúde para todos."

Rogério Carvalho agradeceu o apoio e falou sobre a importância de ter nomes comprometidos com "temas tão relevantes, como a saúde dos sergipanos" no segundo turno. "Dr. Cláudio é uma grande referência na medicina sergipana. É um nome que reforça nosso compromisso com a ampliação da assistência à saúde em todos os níveis, sobretudo com aqueles que mais precisam. A chegada de Dr. Claudio nos engradece", comemorou.