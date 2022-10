Urna foi quebrada a pauladas

No estado do Goiás, um homem quebrou uma urna eletrônica a pauladas na tarde deste domingo (2), dia do primeiro turno das eleições 2022. Para além desse caso, ao menos outras duas urnas foram danificadas propositalmente por eleitores ao passarem colas nas teclas. Mas afinal, o que acontece com os votos de urnas danificadas ou substituídas?