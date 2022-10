Agência Brasil Polícia Federal já fez 19 flagrantes neste domingo de eleição

A Polícia Federal (PF) já fez 19 flagrantes neste domingo de eleição. Segundo o boletim, já foram 5 inquéritos policiais instaurados. Veja outros números:

Inquéritos Policiais Instaurados a partir de flagrante: 05

Termos Circunstanciados de Ocorrência: 19

Flagrantes em andamento: 19

Conduzidos: 72

Apreensões: R$57.112,01

Até o momento, a Polícia Federal já registrou 47 procedimentos de polícia judiciária, sendo 12 de propaganda de boca de urna e 20 de divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Ao longo de todo o período da propaganda eleitoral, a PF já instaurou 117 inquéritos policiais – sendo 24 flagrantes -, executou 23 termos circunstanciados, conduziu 143 pessoas para prestar esclarecimentos em suas unidades e apreendeu R$2.951.459,72 em bens materiais (dinheiro, veículos, celulares, cestas básicas e outros).

