Reprodução/TV Globo - 30.09.2022 Lula e Bolsoanro durante debate na TV Globo

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) devem se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais, de acordo com projeção do Datafolha divulgada na noite deste domingo (2).



Às 20h20 (horário de Brasília) da noite deste domingo, com 79,32% das urnas apuradas, Lula aparece com 46,26% dos votos, contra 45,04% de Bolsonaro. Antes de 70% das urnas apuradas, o candidato do PL aparecia na frente.

A projeção do Datafolha não trata-se de uma pesquisa eleitoral, mas sim de uma estimativa que é resultado de cálculos que usam como base as urnas já apuradas e o contexto das que ainda estão faltantes.

Antes das eleições, a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta sábado (1º) apontava que o ex-presidente Lula teria 50% dos votos válidos, contra 36% do presidente Bolsonaro.

O segundo turno das eleições acontecerá no dia 30 de outubro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.