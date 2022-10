Reprodução/Instagram - 27.09.2022 Valmir de Francisquinho não terá os votos contabilizados na eleição

Valmir de Francisquinho (PL) perdeu a última tentativa de poder disputar a eleição para o governo de Sergipe. O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou a liminar solicitada pela defesa do ex-prefeito na manhã deste sábado (1º). Com isso, todos os votos que o político receber nas urnas amanhã serão anulados.

Essa foi a terceira derrota do Francisquinho na busca por ter o registro de candidatura aprovado pela Justiça. Anteriormente, os pedidos já haviam sido rejeitados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SP) e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) , ambos por unanimidade.

A defesa do político alega que seria preciso aguardar o acolhimento ou não dos embargos no processo em que Valmir de Francisquinho foi condenado por abuso de poder econômico para que a inelegibilidade começasse a valer. Para a justiça eleitoral, no entanto, ele está inelegível por oito anos desde 2018.