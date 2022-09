Lula (PT)

O maior doador para a campanha do ex-presidente Lula é o empresário palestino Shawqi Hilal Mohd Naser, que fez uma contribuição de R$100 mil. Naser é dono e CEO da trader Viamar Internacional, fundada em 2003 e com sede em Brasília. Destaca-se também o financiamento coletivo da campanha do petista, de um total de R$663.111,29.