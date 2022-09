5 - Pedro de Godoy Bueno

Pedro de Godoy Bueno é CEO do Grupo Dasa, uma das principais empresas do setor de saúde no Brasil. O bilionário mais jovem do país contribuiu para a campanha de diversos candidatos do União, do Rede e do PDT, com uma doação de R$2.950.000,00. Entre os beneficiários estão diversos candidatos indígenas e também Marina Silva (Rede).