De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira (28), o senador Rogério Carvalho (PT) aparece na liderança da corrida eleitoral das eleições para o cargo de governador em Sergipe. O levantamento foi encomendado pela Record TV.

O candidato do PT lidera a corrida eleitoral com 25% dos votos, sendo seguido por Fábio Mitidieri (PSD), que tem 20% das intenções de voto.



Delegado Alessandro (PSDB), com 9%, e Niully Campos (PSOL), com 5% das intenções de voto, aparecem na sequência. Dr. Claudio Médico Geriatra (DC) tem 1%, e Aroldo Felix (UP) e Elinos Sabino (PSTU) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 3%, e não sabe/não respondeu, 2%.



Votos válidos



A pesquisa aponta ainda que Rogério Carvalho tem 37% dos votos válidos, contra 21% de Mitidieri neste recorte, 10% de Alessandro e 5% de Niully.

O instituto ouviu mil pessoas entre os dias 26 e 27 de setembro e tem uma margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-04854/2022.