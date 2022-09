Fotos: Divulgação Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas buscam enfraquecer Rodrigo Garcia

As campanhas de Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se concentraram em atacar o candidato à reeleição Rodrigo Garcia (PSDB) nas inserções na TV durante o sábado e o domingo. A uma semana das eleições e com o cenário de indefinição para o segundo turno, as principais pesquisas colocam o governador tucano como o candidato mais competitivo e com mais chance de vencer Haddad no segundo turno. Daí a opção das campanhas de Haddad e Tarcísio terem dado as mãos na reta final.

No domingo (25), das cinco inserções levadas ao ar por Fernando Haddad na TV, quatro foram com críticas ao atual governador de São Paulo. No sábado (24), dos sete comerciais inseridos pela campanha petista, seis contavam com ataques a Rodrigo. Ds quatro inserções levadas ao ar no domingo pela campanha de Tarcísio, três são de ataques a Rodrigo Garcia. No sábado, das seis inserções, cinco foram com críticas contra o governador tucano.

A pesquisa Datafolha da última quinta-feira (22) mostra que Haddad tem uma diferença de apenas 5 pontos percentuais em um segundo turno com Rodrigo, enquanto essa vantagem é de 11 pontos percentuais em um cenário entre o petista e Tarcísio, mais do que o dobro do candidato tucano. A sondagem do Ipec de terça (20) aponta Haddad com vantagem de 8 pontos percentuais em um segundo turno com Rodrigo, enquanto esse número é de 10 pontos percentuais no caso de Tarcísio.

Está claro para Haddad que ter Tarcísio como adversário no segundo turno diminui o risco de derrota por causa do cenário polarizado da disputa presidencial, com o ex-presidente Lula (PT) na dianteira das principais pesquisas e apostando na rejeição alta de Jair Bolsonaro (PL).

