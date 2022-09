Manifestações pró-Bolsonaro

Atendendo ao pedido de Bolsonaro, os apoiadores do governo, em protesto, furaram um bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal e ocuparam a Esplanada com caminhões. O local só começou a ser desocupado a partir do dia 9, depois de algumas negociações entre Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e os manifestantes.