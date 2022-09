Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Candidatos à Presidência da República

O feriado da Independência do Brasil, comemorado no dia 7 de setembro, completa 200 anos em 2022. A data contará com diversos desfiles e celebrações por todo o país. Além disso, os candidatos à Presidência farão algumas participações em alguns eventos comemorativos e atos políticos. Veja a agenda:

Jair Bolsonaro (PL)

Pela manhã desta quarta-feira, o atual presidente do Brasil participará do desfile militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Logo em seguida ele irá para o Rio de Janeiro, onde estará presente para atos políticos na orla de Copacabana a partir das 15h.

Lula (PT)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve passar o feriado de 7 de setembro em São Paulo, gravando conteúdo de propaganda eleitoral em casa. No dia 8, ele retoma as atividades no Rio de Janeiro, com o candidato a vice, Geraldo Alckmin.

Ciro Gomes (PDT)

O pedetista vai passar o bicentenário da Independência em Ouro Preto (MG), base da Inconfidência Mineira realizando atos políticos nesta região.

Simone Tebet (MDB)

A senadora Simone Tebet passará o dia em Jaguariúna, interior do estado de São Paulo. Ela fará uma visita à Fazenda da Barra e Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA).

