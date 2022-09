Armínio Fraga

O ex-presidente do Banco Central doou mais de R$1,4 milhão e distribuiu entre 25 candidatos. O deputado federal, Marcelo Freixo (PSB), que disputa o governo do Rio, recebeu R$ 200 mil. A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ), e o deputado estadual do Rio Renan Ferreirinha (PSD) foram beneficiados com R$ 100 mil cada.