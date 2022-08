Eleição majoritária

É aquele no qual considera-se eleito o candidato que receber a maioria absoluta ou relativa, conforme o caso, dos votos válidos (descontados os nulos e os em branco). No Brasil, exige-se a maioria absoluta dos votos para a eleição do presidente, dos governadores dos estados e do DF e dos prefeitos dos municípios com mais de 200.000 eleitores.