Jair Bolsonaro

Os estados que lideram as buscas pelo atual presidente e candidato à reeleição são o Tocantins, Minas Gerais e Distrito Federal. No âmbito de interesse por candidato Bolsonaro está em primeiro lugar, com 49%. O Google também apontou um aumento repentino nas pesquisas sobre o doleiro Dário Messer após a participação do candidato do PL no Jornal Nacional.