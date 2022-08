Reprodução Alberto Balocco deixa esposa e três filhos

Dois ciclistas foram encontrados mortos nas montanhas de Turim, no norte da Itália, após serem atingidos por um raio, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (26).

Trata-se de Alberto Balocco, empresário da confeitaria de mesmo nome, de 53 anos, e de seu amigo Davide Vigo, 55 anos, natural de Turim e residente em Luxemburgo.

Os corpos foram localizados na zona de Assietta, no território do município de Pragelato, no vale de Chisone, e recuperados por um veículo do serviço regional de resgate por helicóptero, que pousou com bastante dificuldade devido às condições meteorológicas.

A equipe médica tentou manobras de ressuscitação, mas sem sucesso. Equipes de terra do Alpine Rescue e carabineiros participaram da intervenção.

"Estamos chocados com esta súbita tragédia que atinge um amigo, empresário que é símbolo da nossa terra, que trouxe o Piemonte para os lares de todo o mundo. Abraçamos a família de Alberto Balocco e todos os seus entes queridos", lamentou o governador do Piemonte, Alberto Cirio.

Balocco estava há vários anos, com sua irmã Alessandra, à frente da empresa familiar que emprega cerca de 500 pessoas em Fossano e que, graças às intuições de seu pai Aldo, falecido aos 91 anos há um mês, se transformou em uma gigante do setor com o famoso panetone "Mandorlato". Ele deixa esposa e três filhos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .