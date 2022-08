Mauro Mendes (União Brasil)

É o atual governador e concorre à reeleição. Tem 58 anos, é empresário e engenheiro. Mauro Mendes também foi prefeito de Cuiabá. Concorre com a coligação PSDB/Cidadania, União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PODE, PSB e PROS. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde e atual vice-governador Otaviano Pivetta, 63 anos, do Republicanos, completa a chapa.