Distrito Federal: conheça a lista de candidatos a governador

Robson (PSTU)

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro e tem 52 anos É professor de história da rede pública de ensino do Distrito Federal, há 22 anos. É ativista do movimento negro e já foi candidato a senador pelo PSTU em 2010, 2014 e 2018. Iniciou sua militância política no Rio de Janeiro e em Roraima no movimento estudantil. Foi parte do processo de fundação do PSTU e mantém militância ativa na luta por uma educação pública de qualidade, participando de todas as greves e mobilizações do magistério do DF. O candidato a vice na chapa será Eduardo Zanata, 36 anos, também do PSTU.