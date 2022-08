Confira a lista de convidados para a posse de Moraes no TSE

O ministro da Justiça do Brasil Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta terça-feira 16, no plenário da Corte em Brasília. No mandato que será de cerca de 2 anos, Moraes será responsável por conduzir as eleições de outubro.