Mato Grosso do Sul

O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB), lidera as pesquisas para o governo do estado, com 23,8% das intenções de voto. O ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), aparece em seguindo, com 17,8%, tecnicamente empatado Eduardo Riedel (PSDB), que marcou 14,3%. Os dados são foram divulgados pelo Ibrape em 5 de agosto.