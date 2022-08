Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) lidera as pesquisas para governador com 29% das intenções de voto, contra 24% do deputado federal e ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL). Na sequência, está o deputado estadual Edegar Pretto (PT), com 9%. Os dados são da Pesquisa TV Record/RealTime Big Data divulgada em 28 de julho.