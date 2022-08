Espírito Santo

No estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida ao governo, com 42,17%. A amostragem aponta um empate técnico entre três candidatos: Audifax Barcelos (REDE) com 12,50%; Carlos Manato (PL) com 11,75% e Guerino Zanon, 8,75%, respectivamente. Os dados são do Instituto Leia Pesquisa e foram divulgados em 7 de agosto.