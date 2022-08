Amapá

A primeira pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) para medir as intenções de votos dos eleitores do Amapá será publicada no dia 16 de agosto. O Instituto IPEC realizará o levantamento. Um dos candidatos é o atual vice-governador e um dos maiores empresários do estado, Jaime Nunes (PSD).