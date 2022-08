Newton Patricio Crespi - R$ 60 mil

O empresário brusquense Newton Patricio Crespi ocupa o 4º lugar no ranking de pessoas físicas contribuintes, com uma doação no valor de R$ 60 mil. Os beneficiários são Marcel Van Hattem (83% da doação) e Franciele Tais Linck (17%), ambos candidatos ao cargo de deputado federal no Rio Grande do Sul pelo partido Novo.