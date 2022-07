Reproducao: Youtube Carla Zambelli no podcast "Flow"

A deputada Federal Carla Zambelli (PL-SP) proferiu ofensas ao professor de filosofia Paulo Cruz e abandonou uma discussão com o docente, durante a participação ao vivo no podcast "Flow", na madrugada desta terça-feira (5).

A confusão ocorreu depois de a parlamentar ter sido questionada sobre seu voto a favor da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022. Entre as medidas definidas pelo governo federal, estavam o aumento dos recursos públicos para financiamento eleitoral, o chamado Fundão, de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões, e o orçamento secreto, que tornou menos transparente as emendas parlamentares.

Zambelli se irritou e deixou a mesa de debate após Paulo Cruz afirmar que ela estava "se contradizendo".

"Eu não vou explicar de novo porque tu é muito burro, véio, p*ta que p*riu, eu não acredito nisso, eu expliquei todos os detalhe", afirmou, antes de levantar e deixar a sala.

O assunto chegou a ficar nos trends topics do Twitter e é um dos mais comentados das redes sociais.

Em julho do ano passado, em uma sessão do Congresso Nacional, os deputados federais aprovaram o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022 com 278 votos favoráveis, 145 contrários e 1 abstenção.

Zambelli, que classificou a mudança no valor do Fundão como "inadmissível" no ano passado, no fim das contas votou "sim" para aprovar o texto. Na avaliação de Paulo Cruz, a deputada deveria ter condicionado o voto a favor da matéria à retirada do aumento do Fundão.

"Ela ganha R$ 30 mil por mês para votar algo que vai ferrar a vida do brasileiro, e fala que eu sou burro", disse Cruz, momentos após a parlamentar deixar a conversa. "Ela acha que eu estou errado porque ela é bolsonarista e está ganhando dinheiro. Estou errado para alguém que está sentada em cima do dinheiro."

