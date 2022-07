Reproducao: Facebook Erlan Bastos apresentava o "Balanço Geral CE"

O jornalista Erlan Bastos lançou sua pré-candidatura a deputado federal pelo estado do Ceará em evento com lideranças no último domingo (3). Em abril, ele se filiou ao Partido Republicanos.

"Essa é minha primeira candidatura. Nesse primeiro momento, o voto será de confiança", afirmou o jornalista. "Na próxima eleição, o voto será de aprovação. Vamos mostrar que dá para fazer política da forma correta e usar a política em prol de quem realmente merece a população."

No lançamento da pré-candidatura, Bastos falou, entre outras coisas, sobre sua saída do programa "Balanço Geral CE", exibida pela TV Cidade Fortaleza, afiliada da RecordTV. Havia um acordo entre o jornalista e o canal para uma despedida durante o vespertino, prevista para acontecer na última sexta-feira (24). Mas, na terça (21), ele foi avisado que não retornaria mais ao ar definitivamente. A decisão da emissora rendeu diversas críticas nas redes sociais.





Os líderes que participaram do evento questionaram a volta de Bastos à televisão. Ele confirmou que está negociando com emissoras de TV e que, após a eleição, divulgará o novo canal do qual fará parte.

Ainda no evento, o jornalista não sinalizou apoio a nenhum candidato ao governo do Ceará. A disputa está polarizada entre Cid Ferreira Gomes (PDT) e o candidato mais forte da oposição, capitão Wagner (União Brasil).

