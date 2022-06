Rovena Rosa/Agência Brasil Fernando Haddad quer alinhar indicação de ex-ministra como sua vice no governo paulista

Com a presença da ex-ministra Marina Silva, a Rede Sustentabilidade anunciou neste sábado (11) o apoio ao pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O petista trabalha para encontrar um vice para sua chapa. Seu sonho é que Marina fique com o posto.

Mas a indicação da ex-ministra do Meio Ambiente enfrenta dois obstáculos. O primeiro é o fato de a Rede contar com Marina como puxadora de votos como candidata a deputada federal em São Paulo.

O segundo obstáculo é o PSOL, que também deve fazer parte da aliança e reivindica espaço na chapa. Há, porém, entre as petistas a avaliação de que o partido que está à esquerda do PT não contribuiria para ampliar o alcance da chapa entre os eleitores.

Neste sábado, o jornal "Folha de S. Paulo" informou que o nome da chef Bela Gil, filiada ao PSOL, foi citada como possível vice de Haddad entre coordenadores da campanha do ex-presidente Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Aliados de Haddad dizem, porém, que não há até o momento tratativas em torno da indicação de Bela Gil.

Além de Haddad, a Rede também já definiu apoio a Lula na disputa presidencial. Mas Marina ainda não anunciou sua adesão à pré-candidatura do ex-presidente, de quem foi ministra. Marina tem afirmado que gostaria de fazer uma discussão programática antes de definir sua posição na disputa presidencial.