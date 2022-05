Bozonaro

Normalmente usada por críticos do atual presidente Bolsonaro, o apelido "Bozonaro" faz referência ao palhaço Bozo, muito popular nos anos 80. Em 2020, o apelido foi representado durante o desfile de carnaval da Acadêmicos de Vigário Geral, que entrou com um boneco gigante do presidente caracterizado como o palhaço.