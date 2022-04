Escândalo no MEC

Milton Ribeiro deixou a chefia do Ministério da Educação após denúncias de propina e tráfico de influência envolvendo pastores no MEC. Segundo as acusações, eles distribuíram bíblias com fotografias do ministro Milton Ribeiro em um evento organizado por um prefeito no Pará. Ribeiro deixou o cargo dia 28 de março, deixando a pasta para Victor Godoy.