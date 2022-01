Saiba quais políticos que testaram positivo para Covid-19 em 2021

Após as festas de final de ano e com o avanço da variante Ômicron no país, os casos de Covid-19 tem aumentado a cada dia no Brasil. Nomes como Tabata Amaral, Marcelo Freixo e João Campos anunciaram que testaram positivo nesses primeiros dias de 2022.