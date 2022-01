9-"Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção"

Durante uma declaração no 'cercadinho' do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro afirmou que no seu governo pode haver corrupção. "Não vou dizer que no meu governo não tem corrupção. A gente não sabe o que acontece muitas das vezes", disse o chefe do Estado no dia 06 de dezembro de 2021.