O caso do leite condensado

Irritado após reportagem do jornal Metrópoles sobre o gasto de R$ 15 milhões do Governo Federal com leite condensado em 2020, o presidente compareceu a uma churrascaria em Brasília e discursou que as latas eram para "enfiar no rabo de vocês aí. Vocês não, da imprensa. Enfiar no rabo essas latas de leite condensado".