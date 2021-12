Sérgio Moro (Podemos)

O recém filiado ao Podemos, Sérgio Moro, é um dos principais nomes para compor a chapa de João Doria (PSDB). O presidente do partido dos tucanos, Bruno Araújo, ainda fez uma declaração de que Moro seria um grande vice para Doria, aumentando as especulações da 'terceira via'.