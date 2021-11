Reprodução Bolsonaro diz que irá a debates desde que não falem em "coisas da família"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em entrevista à Rede TV, nesta quinta-feira (25), que sua participação nos debates presidenciais de 2022 está condicionada às perguntas dos demais candidatos. Segundo o mandatário, sua participação ocorrerá desde que "não entrem em coisas da família".

"É para falar do meu mandato. Até a minha vida particular fique à vontade, mas que não entrem em coisas de família, amigos, que não vai levar a lugar nenhum", afirmou o capitão do Exército.

Bolsonaro afirmou que perguntas pessoais prejudicam o debate, pois fogem da finalidade dos embates. "Agora eu pretendo participar. Não pude, na última, porque estava convalescendo ainda. Da minha parte não vai ter guerra, mas não posso aceitar provocação, coisas pessoais, porque daí você foge da finalidade de um bom debate".





Recentemente, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente foi confrontado pelo humorista André Marinho a respeito das práticas conhecidas como 'rachadinhas' - ou peculato. Em resposta, Jair se irritou e respondeu que responde somente pelo seus atos.

"Marinho, você sabe que eu sou presidente da República. Eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar provocação tua", afirmou. "O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro! Não vou discutir contigo!". O empresário Paulo Marinho, pai de André, é suplente de Flávio Bolsonaro no Senado.