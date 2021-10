Reprodução/Twitter Luiz Felipe d'Avila (Novo)

A pré-candidatura do cientista político Luiz Felipe d'Avila para concorrer a presidência em 2022 foi anunciada pelo Partido Novo nesta sexta-feira (29). O lançamento da candidatura de d'Avila deverá acontecer na próxima quarta-feira (03), em Brasília.

Em comunicado, Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, disse que o partido pretende construir uma terceira via para substituição de Jair Bolsonaro (sem partido).



“O Novo trabalhará na construção de uma terceira via que possa trazer bom senso ao país e dignidade à cadeira de presidente da República, com um nome que tenha convicções fortes quanto às pautas reformistas e a importância da recuperação econômica. Acreditamos que o Felipe é capaz de ser essa pessoa e de unir a centro-direita em torno de um candidato único”, declarou Ribeiro.

Além disso, D’Avila assinou o Termo de Compromisso Partidário, em cerimônia para dirigentes partidários e mandatários nesta sexta. Ele é o criador do Centro de Lideranças Públicas (CLP).

O evento de lançamento do candidato do Novo será no auditório Alvorada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na semana que vem, às 14h, com a presença dos líderes do partido.

Luiz Felipe d'Avila juntou-se aos 11 nomes que concorrem a presidência em 2022. Segundo o Novo, o candidato apresenta um perfil de "terceira-via", uma opção diferente de Lula e Bolsonaro.

Até o momento, a corrida presidencial tem 12 nomes: Jair Bolsonaro (sem partido), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM), João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Arthur Virgílio (PSDB), Rodrigo Pachedo (PSD), Alessandro Vieira (Cidadania), Simone Tebet (MDB), Sérgio Moro (possível Podemos) e Luiz Felipe d'Avila (Novo).