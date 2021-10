Roberto Alvim e a cópia do discurso nazista

No início de 2020, o então secretário especial da Cultura do governo, Roberto Alvim, copiou uma citação do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels, durante um pronunciamento. No discurso, Alvim usou quase o mesmo texto para falar sobre a produção artística no país e como ela seria levada dali em diante.