Reprodução Motociata pró-Bolsonaro

A Presidência da República gastou R$ 476 mil com a motociata realizada por Jair Bolsonaro (sem partido) em São Paulo , segundo apuração da jornalista Naomi Matsui para a coluna do Guilherme Amado ao Metrópoles . A quantia abrange as despesas da comitiva que acompanhou o mandatário .

De acordo com a publicação, a Secretaria-Geral se negou a divulgar os nomes das pessoas que se beneficiaram com o valor, alegando que a informação é de caráter sigiloso.



O total foi desembolsado do cartão corporativo e corresponde aos gastos com transporte terrestre, passagens e diárias, se tratando de uma despesa apenas do governo federal.

No mês em que o evento foi realizado, a Secretaria de Segurança de São Paulo informou ter gasto mais de R$ 1,2 milhão somente com o reforço da segurança da motociata , de acordo com o deputado Ivan Valente (PSOL-SP), que teve acesso ao dado por meio da Lei de Acesso à Informação.

Ainda conforme a publicação, o Planalto já tinha gasto R$ 231,3 mil com a motociata feita em maio, no Rio de Janeiro.