Ricardo Barros, líder do governo na Câmara

Na quinta-feira, 12, o deputado federal líder do Governo Bolsonaro na Câmara tentou se defender das acusações de envolvimento no caso de corrupção e pedido de propina para compra das vacinas da Covaxin. Barros sustentou uma versão diferente da defendida em depoimento pelo também deputado Luis Miranda (DEM-DF). Ele disse que Bolsonaro não o citou como envolvido no caso, mas questionou se ele teria relação.