Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Renan Calheiros (MDB-AL)





O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 , senador Renan Calheiros (MDB-AL), apresentou um documento intitulado por "Memória do Encontro", que traria a primeira proposta de US$ 10 por dose do imunizante da vacina indiana contra a Covid-19 Covaxin, do laboratório Bharat Biotech.

O documento trazido pelo relator foi contestado pelos senadores governistas, que criticaram a autenticidade do documento, gerando um bate-boca entre os parlamentares. Veja o vídeo:

Renan Calheiros mostra documento que comprovaria a primeira proposta da Covaxin custando dez dólares, a bancada governista nega autenticidade do documento e senadores partem para bate-boca.



Assista:



Créditos: Reprodução/TV Senado #CPIdaCovid #PortaliG pic.twitter.com/1Xo6Qk6K7W — Portal iG (@iG) July 7, 2021





A CPI da Covid-19 investiga uma possível superfaturação no valor das doses da vacina Covaxin. Com intermédio da empresa Precisa, o valor do imunizante em acordo feito pelo Ministério da Saúde foi registrado por quinze dólares, 50% acima do valor apresentado na primeira reunião entre o laboratório e a empresa de intermediação . A compra não foi finalizada porque o escândalo estourou, mas o governo já havia feito reserva de R$ 1,6 bilhão para o pagamento.