Divulgação/Agência Senado/Jefferson Rudy Wilson Witzel na CPI

O ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel se pronunciou nesta quarta-feira (23) após a CPI da Covid aprovar requerimento para que o político preste o próximo depoimento de forma secreta, apenas para os senadores da Comissão.

Em nota oficial vinculada pelas redes sociais, Witzel diz ser “vítima de projeto antidemocrático” e pede proteção policial como condição para depor no Senado .

Confira as publicações:

3É preciso por um ponto final, e a CPI pode e deve fazer isto. Informo ainda, que só irei falar após proteção policial, por questões de segurança minha e de minha família e para garantia da efetividade das possíveis medidas a serem tomadas. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) June 23, 2021









Ainda não há confirmação do dia e local do depoimento do ex-governador, afastado do cargo após sofrer impeachment .