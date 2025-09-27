Polícia Civil A vítima foi encontrada vendada e com marcas de golpes de machado

A Polícia Civil apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento no homicídio do professor Jucimar de Jesus Barreto, de 44 anos, em São Sebastião, no litoral de São Paulo.

O corpo do educador foi localizado na noite de quarta-feira (24) em uma área de mata na Alameda das Maritacas, no bairro Fundão do Piavú, após um dos detidos indicar o local.

Barreto desapareceu no dia 18 de setembro, quando saiu do trabalho em Maresias e não retornou para sua residência em Boiçucanga. Familiares registraram boletim de ocorrência no mesmo dia, e as buscas foram iniciadas pelo 2º Distrito Policial da cidade.

No dia 19, as diligências preliminares não tiveram resultado. O avanço ocorreu na quarta-feira (24), quando um adolescente se apresentou espontaneamente na delegacia acompanhado de advogado. Ele permaneceu em silêncio e foi apreendido.

Horas depois, outro adolescente foi localizado em sua residência. Durante o interrogatório, ele confessou participação e levou os policiais até o ponto onde o corpo havia sido enterrado.

A vítima foi encontrada vendada e com marcas de golpes de machado. O carro de Barreto também foi apreendido no local e encaminhado para perícia, que busca vestígios como impressões digitais e DNA.

Na quinta-feira (25), a Polícia Civil confirmou que os dois adolescentes permaneceram apreendidos. Um terceiro suspeito está foragido, e não há detalhes sobre sua idade. O caso corre em segredo de justiça por envolver menores.

O laudo necroscópico ainda é aguardado para confirmar a causa da morte. A Secretaria de Segurança Pública informou que as diligências incluem análise de câmeras de segurança e coleta de testemunhos na região. O machado usado no crime não foi encontrado.

O enterro de Jucimar ocorreu em São Sebastião.





Veja a nota da Polícia Civil de São Paulo

“Policiais civis do 2º Distrito Policial de Boiçucanga (Deinter 1) localizaram, na noite de quarta-feira (24), o corpo do professor que estava desaparecido desde a última quinta-feira (18). A descoberta ocorreu após um intenso trabalho de inteligência e investigação.

As investigações indicam que o caso trata-se de um homicídio de extrema violência. A vítima foi brutalmente assassinada a golpes de machado. O corpo foi encontrado enterrado em uma área de mata de difícil acesso, no fundo do bairro do Piavu, próximo à Alameda Maritacas, em Camburi. A vítima apresentava sinais de que os olhos haviam sido vendados, com a cabeça exposta, evidenciando a brutalidade do crime.

Dois adolescentes foram apreendidos pelo envolvimento no assassinato. Um terceiro homem é investigado, porém ainda não foi encontrado. A equipe policial suspeita que a motivação do crime tenha sido patrimonial.

A rápida elucidação do caso foi possível graças a um trabalho técnico minucioso e integrado, que permitiu identificar os autores e dar uma resposta firme à sociedade. As investigações continuam para esclarecer completamente todas as circunstâncias do homicídio.”