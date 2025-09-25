Foto: Divulgação/Polícia Civil Polícia apreendeu objetos

Uma quadrilha armada invadiu ao menos seis apartamentos de um edifício de alto padrão em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, na manhã de quarta-feira (24).

O prédio, localizado na Rua Campos Sales, no centro da cidade, foi alvo de um arrastão que resultou em agressões a moradores e ao porteiro, além do roubo de joias, dinheiro e outros bens de valor estimado em mais de R$ 2 milhões somente em joias.

O grupo era formado por cerca de dez pessoas divididas em três núcleos operacionais, conforme apuração do Deic (Departamento de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio).

O núcleo financeiro era responsável por transações como o aluguel do apartamento usado como base, o logístico cuidava de veículos e rotas de fuga, e o operacional executava as invasões.

Para dificultar o reconhecimento, os criminosos utilizaram perucas, balaclavas, chapéus e até um disfarce feminino.

Duas semanas antes da ação, o grupo alugou um apartamento no 9º andar do edifício com documentos falsos e um cheque caução de R$ 12 mil. No local, quatro integrantes passaram a noite anterior ao crime.

A perícia encontrou garrafas de bebida, produtos de higiene e impressões digitais que estão sendo analisadas. O apartamento funcionou como ponto de apoio e planejamento.

Outro imóvel, localizado na Rua Itaguaçu, zona norte da cidade, também foi utilizado como base, onde foram apreendidas armas de fogo, munições, dinheiro em espécie, perucas e um dos veículos usados na fuga.

Moradores se assustaram

Na execução do assalto, os criminosos renderam o porteiro, liberaram os acessos e iniciaram as invasões em diferentes andares. Um casal de idosos foi acordado sob ameaça após o filho ser forçado a levar os assaltantes até o apartamento.

Uma moradora foi agredida, além do funcionário rendido na portaria. Os assaltantes exigiram senhas bancárias, transferências e recolheram relógios, joias e dinheiro.

A fuga ocorreu entre 10h e 11h em três veículos pela Rua Campos Sales. Câmeras de segurança registraram o deslocamento dos carros e os disfarces utilizados. Parte dos bens roubados foi recuperada pela polícia, incluindo joias, relógios e dinheiro, além de veículos e armas.





Prisões

As primeiras prisões aconteceram ainda na tarde de quarta-feira, quando dois suspeitos foram detidos em um hotel da região central com uma mala semelhante à registrada nas imagens de segurança.

Outras quatro prisões foram feitas entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira (25), totalizando seis detidos. Dois foram presos em Ribeirão Preto e quatro em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. A polícia continua em busca dos demais envolvidos.

O caso foi registrado como roubo qualificado, extorsão e uso de documento falso. A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Investigações Gerais e do Deic de Ribeirão Preto, que seguem analisando vídeos e rastreando veículos utilizados na ação.

Posicionamento da SSP-SP:

“O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Ribeirão Preto. Policiais civis foram informados do roubo a um condomínio, onde ao menos seis apartamentos foram violados. Após investigações os policiais chegaram aos criminosos. Uma mulher e cinco homens foram presos por meio de mandados de prisão temporária em endereços de Ribeirão, Itapecerica da Serra – região metropolitana de São Paulo, além da capital. Além disso, diversos objetos foram apreendidos como telefones celulares, notebooks, bolsas, documentos, dinheiro em espécie, relógios, jóias, malas, além dos carros utilizados no crime e armas de fogo. Uma mulher segue foragida. As diligências para localizá-la e identificar os demais envolvidos estão em andamento.”