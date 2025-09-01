PMERJ/Reprodução Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, foi atingido no pescoço e não resistiu ao ferimento

O subtenente do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, e dois suspeitos morreram durante troca de tiros em uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (01).

Os suspeitos sequestrarem dois ônibus e os atravessaram na pista para impedir a entrada da polícia no complexo. Armas, granadas e drogas foram apreendidas.

Segundo a PM, Figueira realizava uma varredura em uma igreja quando foi atingido por um disparo na altura do pescoço, acima do colete balístico. O policial ainda foi levado com vida ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, na mesma região, mas não resistiu ao ferimento.

Dois homens acusados de participar do ataque às equipes do 41º BPM foram socorridos ao mesmo hospital e permanecem internados sob custódia policial.

Por medida de segurança, 10 escolas municipais da região ficaram fechadas durante a operação.





Nota da Polícia Militar

Em nota, a PM lamentou a morte do subtenente Figueira, destacando sua trajetória desde 2002 e afirmando que ele deixa esposa e três filhos.

Até o momento, não há informações sobre horário e local do sepultamento do militar.