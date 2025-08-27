Divulgação/PCGO Suspeito confessou ter usado fotos de imóveis para anunciar alugueis falsos

A Polícia Civil de Goiás prendeu na terça-feira (27), em Ipameri, um homem de 23 anos suspeito de estelionato por meio do chamado “golpe do falso aluguel”. A investigação foi conduzida pelo Geic( Grupo Especial de Investigações Criminais) de Caldas Novas, da 19ª Delegacia Regional.

De acordo com a corporação, o suspeito anunciou um apartamento em Goiânia como se fosse o proprietário.

Um morador de Caldas Novas fez um depósito de R$ 450 para garantir a locação, mas o homem não apareceu para entregar as chaves e ainda tentou induzir a vítima a transferir novos valores.

O delegado Tiago Fraga Ferrão, responsável pelo caso, afirmou que o investigado possui mais de 30 registros policiais. Entre eles, 16 por estelionato, 11 por furtos, três por apropriação indébita e um por importunação sexual.

“A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do jeito de Caldas Novas, realizou a prisão preventiva de um indivíduo com 23 anos de idade pelo crime de estelionato. No crime apurado, nessa investigação, foi o golpe do falso aluguel, em que esse indivíduo simulou ter um imóvel para alugar em Goiânia, ludibriando um morador de Caldas Novas, então, uma renda ilícita em prejuízo da vítima” , explicou o delegado em vídeo divulgado à imprensa.

“Foi verificado que esse indivíduo, e repito, com apenas 23 anos de idade, já tem diversas passagens pela polícia, sendo ao menos 16 por estelionato, 11 por furtos simples e qualificados, 3 por apropriação indébita e também uma passagem que inclusive resultou em sua prisão por importunação sexual” , completou.





Interrogatório

Durante interrogatório, o homem confessou ter usado fotos e informações de imóveis obtidas na internet para anunciar aluguéis falsos e obter pagamentos antecipados.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao presídio de Caldas Novas, onde permanece à disposição da Justiça.